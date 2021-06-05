Япония и Турция могут принять этап

Гонка в Сингапуре должна была состояться 3 октября. В прошлом сезоне гран-при был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Этапы в Турции и Китае ранее также исчезли из календаря, но претендуют на то, чтобы занять свободный слот, пишет Autosport.

Гран-при в Сингапуре должен был состояться между гонками в России и Японии. Поэтому Стамбул и Шанхай подойдут с точки зрения логистики.

Другим вариантом является проведение двух гонок в США и более радикальная смена календаря. Например, этап на "Сузуки" могут перенести с 10 на 3 октября, первый гран-при в Остине могут назначить на 17 октября, а второй – на 24 октября.

На данный момент возможность проведения гонок в Бразилии, Турции, ОАЭ и Австралии остается под вопросом из-за жестких карантинных мер.