Гонка в Туреччині відбудеться замість Сінгапуру

Гран-прі Туреччини відбудеться 1 – 3 жовтня на Istanbul Park. Гран-прі Туреччини замінить у календарі гонку в Сінгапурі.

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  • Зауважимо, що гран-прі Туреччини вперше з'явилося у календарі тільки після того, як Канада відмовилася від свого етапу.
  • Та в середині травня організатори Формули-1 вимушено внесли зміни у календар, скасувавши гонку в Туреччині. Формула-1 вирішила провести два етапи поспіль в Австрії.
  • Тепер же гран-прі Туреччини вдруге повертається у календар.
  • Наразі у сезоні Формули-1 відбулося вже 7 гонок. Попереду ще 16 етапів:
  • Гран-прі Штирії (25 – 27 червня)
  • Гран-прі Австрії (2 – 4 липня)
  • Гран-прі Британії (16 – 18 липня)
  • Гран-прі Угорщини (30 липня – 1 серпня)
  • Гран-прі Бельгії (27 – 29 серпня)
  • Гран-прі Нідерландів (3 – 5 липня)
  • Гран-прі Італії (10 – 12 вересня)
  • Гран-прі Росії (24 – 26 серпня)
  • Гран-прі Туреччин (1 – 3 жовтня)
  • Гран-прі Японії (8 – 10 жовтня)
  • Гран-прі США (22 – 24 жовтня)
  • Гран-прі Мексики (29 – 31 жовтня)
  • Гран-прі Бразилії (5 – 7 листопада)
  • Гран-прі Австралії (19 – 21 листопада)
  • Гран-прі Саудівської Аравії (3 – 5 грудня)
  • Гран-прі Абу-Дабі (10 – 12 грудня)