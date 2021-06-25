Гонка в Туреччині відбудеться замість Сінгапуру
Гран-прі Туреччини відбудеться 1 – 3 жовтня на Istanbul Park. Гран-прі Туреччини замінить у календарі гонку в Сінгапурі.
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- Організатори гран-прі Сінгапуру 4 червня підтвердили, що не зможуть прийняти гонку другий рік поспіль.
- Зауважимо, що гран-прі Туреччини вперше з'явилося у календарі тільки після того, як Канада відмовилася від свого етапу.
- Та в середині травня організатори Формули-1 вимушено внесли зміни у календар, скасувавши гонку в Туреччині. Формула-1 вирішила провести два етапи поспіль в Австрії.
- Тепер же гран-прі Туреччини вдруге повертається у календар.
- Наразі у сезоні Формули-1 відбулося вже 7 гонок. Попереду ще 16 етапів:
- Гран-прі Штирії (25 – 27 червня)
- Гран-прі Австрії (2 – 4 липня)
- Гран-прі Британії (16 – 18 липня)
- Гран-прі Угорщини (30 липня – 1 серпня)
- Гран-прі Бельгії (27 – 29 серпня)
- Гран-прі Нідерландів (3 – 5 липня)
- Гран-прі Італії (10 – 12 вересня)
- Гран-прі Росії (24 – 26 серпня)
- Гран-прі Туреччин (1 – 3 жовтня)
- Гран-прі Японії (8 – 10 жовтня)
- Гран-прі США (22 – 24 жовтня)
- Гран-прі Мексики (29 – 31 жовтня)
- Гран-прі Бразилії (5 – 7 листопада)
- Гран-прі Австралії (19 – 21 листопада)
- Гран-прі Саудівської Аравії (3 – 5 грудня)
- Гран-прі Абу-Дабі (10 – 12 грудня)