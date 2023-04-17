В этом сезоне у расписании гонок Формулы-1 рекордное количество гран-при - 23. При этом организаторы еще и отказались в этапах в России и Китае.

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Но оказывается, что и это не предел для "королевской гонки". Президент Ф1 Стефано Доменикали сообщил, что серия преследует цель расширения до 25-ти этапов.

Возвращение в Африку

При этом организаторы рассказали, какие трассы могут появиться в Формуле-1. В ближайшее время в календаре может оказаться африканское гран-при. Доменикали подчеркнул, что желает увидеть длинный проект такого этапа, а не одноразовое гран-при.

Интересный факт. Ранее Формула-1 долгое время имела этап в ЮАР. С 1960 по 1993 годы на автодроме Кьялами прошло 27 гран-при "королевских гонок."

Формула-1 в Лондоне

Кроме того, Формула-1 намерена провести уличный этап в Лондоне. Пока эта идея только на стадии обсуждения. С каждым сезоном количество гран-при, проводимых по улицам городов, становится все больше. К примеру, в 2023 году будет таких семь этапов.

При этом из календаря могут исчезнуть легендарные трассы в Монце (Италия) и Спа-Франкоршам (Бельгия). Президент Формулы-1 упрекнул владельцев автодромов в том, что они мало инвестируют в поддержку арен на нужном уровне и держатся во многом благодаря историческому подтексту.

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Напомним, что в текущем сезоне Ф1 прошло пока три этапа, на которых торжествовали пилоты Ред Булл. В Бахрейне и Австралии победителем стал действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, в то время как в Бахрейне торжествовал его партнер по команде Серхио Перес.