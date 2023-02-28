24 февраля 2023 года на Netflix вышел новый сезон документального сериала "Formula 1: Drive to Survive". Там, в частности, рассказывают о событиях, произошедших в королевской гонке в течение предыдущего года. Это уже пятый сезон этого сериала, там показаны события за 2022 год. И в первой же серии не обошлось без упоминаний об Украине и войне. 24 Канал проанализировал странную ситуацию с россиянами в Формуле-1

К этим Олимпиада уже "тонула в крови" из-за россиян: исторические уроки, которые следует напомнить МОК

Российский триколор на американском болиде

В Формуле-1 выступает 10 команд, каждая из которых представлена двумя гонщиками. Одна из команд – американская Haas. И по состоянию на начало 2022 года ее пилотами были немец Мик Шумахер (сын легендарного Михаэля Шумахера), а также россиянин Никита Мазепин.

Шумахер и Мазепин пришли в команду в 2021 году. И на фоне серьезного скандала. Особенно по отношению к россиянину.

Обратите внимание! В 2020 году за Haas выступали француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен. 29 ноября на гран-при Бахрейна болид Грожана на скорости более 200 километров в час влетел в один из металлических заборов. И сразу вспыхнул. Грожан 28 секунд находился в пламени, прежде чем выбрался из поврежденного автомобиля. Он выжил, хотя получил незначительные ожоги и травмы. Для него это была последняя гонка в Формуле-1, ведь на его с Магнуссеном места и пришли Мазепин и Шумахер.





Скриншот из видео ужасной аварии

Но Мазепин пришел "не с пустыми руками". Его отец – российский олигарх Дмитрий Мазепин. В 2021 году он занял 150-е место в рейтинге самых богатых россиян – его состояние оценивалось в 800 миллионов долларов. Хотя еще в 2015 году Forbes поставил его на 63-е место с активами в 1,3 миллиарда долларов.

Главная компания Дмитрия Мазепина – "Уралкалий". И она стала не просто спонсором команды Формулы-1. В 2020 году команда стала называться Uralkali Haas F1 Team.



Путин и Мазепин во время личной "аудиенции" у диктатора / фото росСМИ

Стоит отметить, что для команд Формулы-1 вполне нормально приглашать гонщиков, которые могут "привести" с собой и спонсоров. Ведь в гонке принимают участие пилоты со всего мира, и болельщики из определенной страны могут активнее поддерживать команду, если там выступает их соотечественник. Но очень редко это приводит к изменению названия команды.

Поэтому фанаты выразили свое недовольство по этому поводу. Выходило ведь, что Дмитрий Мазепин просто купил место в команде Формулы-1 для своего сына.

Достойно внимания Россияне "плюнули в лицо" МОК в боксе: Украина рискует остаться без медалей Олимпиады

И это недовольство еще больше усилилось, когда Haas представили болид на новый сезон. До этого болиды команды имели черные или черно-белые ливреи (цвет автомобиля). Но уже в 2021 году она была раскрашена в цветах российского триколора. Хотя Россия в то время официально не могла быть представлена на международных соревнованиях – все из-за отстранения из-за допингового скандала. И даже гран-при в России происходило под "нейтральным флагом".



Никита Мазепин во время представления болида Haas в 2022 году / фото twitter.com/HaasF1 Team

"До конца жизни не буду иметь дел с россиянами"

С 23 по 25 февраля 2022 года в Барселоне состоялись уже традиционные предсезонные тесты для команд Формулы-1. Но в этот раз они происходили на фоне начала войны в Украине, начатой Россией. Поэтому немало внимания было приковано не только к новым болидам (в 2022 году в Формуле-1 заработал новый технический регламент), но и к россиянину Никите Мазепину.

Международная автомобильная федерация (Fedération Internationale de l'Automobile, сокращенно –FIA) высказалась довольно однозначно. Там заявили, что представители страны-агрессора не могут выступать в Формуле-1. Но оставила им шанс выступать в "нейтральном статусе", если они официально осудят военную агрессию, подписав соответствующую декларацию. Но Мазепин этим предложением не воспользовался. И 5 марта 2022 года Haas расторгла соглашение как с ним, так и с компанией его отца "Уралкалий".

Такая ситуация, что он – россиянин. Он – сопутствующий ущерб, – так заявил руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер в комментарии журналистам. А сразу после этого в разговоре с другими членами команды добавил: "Черт, мне это не надо. Никаких россиян. До конца жизни не буду иметь дел с россиянами". Именно этот момент и попал в первый эпизод нового сезона "Formula 1: Drive to Survive".

Следует отметить, что после этого Haas представил и новую ливрею для болида, где от российского триколора не осталось и следа.

Вместо Мазепина в команду пригласили Кевина Магнуссена. И в первой же гонке нового сезона он занял пятое место. Всего за сезон датчанин заработал для команды 25 очков. К примеру, Мазепин в 2021 году не заработал ни одного очка для команды, финишировав максимум на 14-й позиции. Но такое же "достижение" по команде тогда сделал и его партнер Мик Шумахер, которій тоже не заработал ни одного очка.

Что касается Дмитрия Мазепина, то уже в марте 2022 года он попал под санкции ЕС. Все из-за поддержки войны России против Украины. Также на него наложили санкции Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и Украина.

Очистилась ли Формула-1 от россиян?

И да, и нет. Официально, российских пилотов нет ни в одной из команд Формулы-1. Но только официально.

В 2017 году в гоночную академию Ferrari попал россиянин Роберт Шварцман. Он показывал хорошие результаты. В 2019 году стал чемпионом Формулы-3. В 2020 году в Формуле-2 финишировал на четвертом месте. А в 2021 закончил сезон на второй позиции. И в этом же году в декабре стал тест-пилотом команды Ferrari на 2022 год.

Казалось, что после решения FIA Шварцман должен был либо покинуть Формулу-1, либо подписать соответствующую декларацию и выступать как "нейтральный атлет". Но ничего из этого не вышло.

Совершенно "неожиданно" оказалось, что у Шварцмана есть гражданство Израиля. Хотя его отец – российский бизнесмен из Санкт-Петербурга, Роберт родился в Тель-Авиве. И в Формуле-1 уже после решения FIA стал выступать именно по израильской лицензии. Хотя еще в 2018 году признавался, что родным городом считает именно Санкт-Петербург и что он российский патриот.

Не до безумия, но всегда и во всем болею за Россию. Формула-1, футбол – не имеет значения. Только Россия. Были моменты, когда в команде защищал страну,

– рассказывал Роберт Шварцман.

При этом как молодой пилот в 2022 году Шварцман принял участие в официальной тренировке на болидах команды во время гран-при. Но если на гран-при США возле его фамилии был израильский флаг, то уже во время гран-при Абу-Даби его не было. Следовательно, в протоколе он значился как AND – Authorised Neutral Driver, то есть допущенный нейтральный пилот.

Еще одной особенной страницей в карьере Шварцмана является то, что в академию Ferrari он попал из SMP Racing. Это российская гоночная академия. Ее основатель – российский олигарх Борис Ротенберг. Он и его брат Аркадий Ротенберг – друзья детства российского диктатора Владимира Путина. Они вместе занимались самбо. И их финансовые успехи начались после того, как Путин пришел к власти в России, а они начали получать немалые заказы из госбюджета.





Путин и Аркадий Ротенберг дружат с детства / фото Getty Images

Еще в марте 2014 года против Бориса и Аркадия Ротенбергов США ввели санкции из-за "нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины".

Несмотря на это, в 2017 году, подписание контракта Шварцмана с Ferrari в итальянском Маранелло состоялось при личном присутствии Бориса Ротенберга. Ведь SMP Racing и Ferrari активно сотрудничали в то время.



Руководитель академии Ferrari Массимо Ривола с Робертом Шварцманом и Борисом Ротербергом / фото smpracing.ru

А уже с февраля 2022 санкции против Бориса Ротенберга только усилились и расширилась их география – Европейский Союз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Украина. И хотя это имело начальный эффект (по данным Forbes, в 2021 году его состояние оценивалось в 1,2 миллиарда долларов, а уже в 2022 году – упало до 1 миллиарда долларов), то сейчас он не только "восстановил позиции", но и нарастил капитал. По состоянию на февраль 2023 года Forbes "оценивает" его в 1,4 миллиарда долларов.

Уже 5 марта стартует новый сезон Формулы-1. В этот день состоится гонка на гран-при Бахрейна. Вряд ли Шварцман будет там выступать, ведь основные пилоты Ferrari – Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Но не исключено, что в 2023 году он все-таки выступит за команду на одном из этапов, ведь его повысили до резервного пилота.

Следовательно, при необходимости, может заменить одного из основных пилотов Ferrari. К примеру, в 2022 году Нико Хюлькенберг выступил на двух гран-при из-за коронавируса у основного пилота Aston Martin Себастьяна Феттеля. А Ник де Врис дебютировал в Формуле-1, заменив на одну гонку Алекса Албона из Williams, у которого за день до гран-при Италии произошел аппендицит.

К теме Рекордное количество Гран-при без России и Китая: как выглядит календарь Формулы-1 на 2023 год

Вот и получается, что формально Ferrari нечем упрекнуть, ведь Шварцман официально не россиянин. Но неприятный "русский душок" во всей этой ситуации со Шварцманом остался.