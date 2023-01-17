Всего 1,5 месяца осталось до старта нового сезона Формулы-1. Трофей будет защищать пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, очень уверенно победивший в 2022 году.
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Между тем, организаторы окончательно утвердили календарь этапов на этот год. В нем будет рекордное количество гонок в истории – 23. Ожидалось, что их будет еще больше, но Гран-при Китая снова не допустили к сезону из-за жестких правил наводнения в стране.
Это уже будет четвертый год подряд, когда Шанхай не примет Гран-при Формулы-1. Примечательно, что сразу три гонки пройдут на территории США, их примут автодромы в Майами, Остине и Лас-Вегасе. Также возвращается в сезон Катар, который в 2022 году отказался от гонки из-за подготовки к проведению ЧМ-2022.
|НОМЕР
|ГРАН-ПРИ
|АВТОДРОМ
|ДАТА
|1
|Бахрейн
|Сахир
|5 марта
|2
|Саудовская Аравия
|Джидда
|19 марта
|3
|Австралия
|Мельбурн
|2 апреля
|4
|Азербайджан
|Баку
|30 апреля
|5
|США
|Майами
|7 мая
|6
|Италия
|Имола
|21 мая
|7
|Монако
|Монако
|28 мая
|8
|Испания
|Каталунья-Монтмело
|4 июня
|9
|Канада
|Монреаль
|18 июня
|10
|Австрия
|Шпильберг
|2 июля
|11
|Великобритания
|Сильверстоун
|9 июля
|12
|Венгрия
|Хунгароринг
|23 июля
|13
|Бельгия
|Спа-Франкоршем
|30 июля
|14
|Нидерланды
|Зандвоорт
|27 августа
|15
|Италия
|Монцо
|3 сентября
|16
|Сингапур
|Марина Бэй
|17 сентября
|17
|Япония
|Сузука
|24 сентября
|18
|Катар
|Лусаил
|8 октября
|19
|США
|Остин
|22 октября
|20
|Мексика
|Мехико
|29 октября
|21
|Бразилия
|Интерлагос
|5 ноября
|22
|США
|Лас-Вегас
|18 ноября
|23
|ОАЭ
|Яс Марина
|26 ноября
Также в календаре на 2023 год должна была оказаться гонка в России. Но в прошлом году Формула-1 разорвала контракт с фашистским государством из-за его полномасштабного вторжения в Украину.