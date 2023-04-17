Цього сезону у розкладі перегонів Формули-1 рекордна кількість гран-прі – аж 23. При цьому організатори ще і відмовились в етапах у Росії та Китаї.

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Але виявляється, що і це не межа для "королівських перегонів". Президент Ф1 Стефано Доменікалі повідомив, що серія має за мету розширення до 25-ти етапів.

Повернення в Африку

При цьому організатори розповіли, які траси можуть з'явитися у Формулі-1. Найближчим часом у календарі може опинитись африканське гран-прі. Доменікалі наголосив, що бажає побачити довгий проєкт такого етапу, а не одноразове гран-прі.

Цікавий факт. Раніше Формула-1 довгий час мала етап у ПАР. З 1960 по 1993 роки на автодромі К'яламі пройшло 27 гран-прі "королівських перегонів."

Формула-1 у Лондоні

Крім того, Формула-1 має намір провести вуличний етап у Лондоні. Наразі ця ідея лише на стадії обговорення. З кожним сезоном кількість гран-прі, які проводяться вулицями міст, стає все більше. Наприклад, у 2023 році буде таких сім етапів.

При цьому з календаря можуть зникнути легендарні траси у Монці (Італія) та Спа-Франкоршам (Бельгія). Президент Формули-1 дорікнув власникам автодромів, що вони мало інвестують у підтримку арен на потрібному рівні і тримаються багато в чому завдяки історичному підтексту.

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Нагадаємо, що у поточному сезоні Ф1 пройшло поки три етапи, на яких тріумфували пілоти Ред Булл. В Бахрейні та Австралії переможцем став чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен, тоді як у Бахрейні тріумфував його партнер по команді Серхіо Перес.