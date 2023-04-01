Формула-1 является сугубо мужским видом спорта. За руль садятся только мужчины, а в менеджменте или обслуживающем персонале появление женщин крайне нечастым явлением.

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Впрочем, мир не стоит на месте и уже совсем скоро в "королевской гонке" могут появиться пилотессы. Известный менеджер Крейг Поллок, работавший в свое время с чемпионом мира-1997 Жаком Вильневым, загорелся созданием команды Formula Equal.

Женщины могут вернуться в Формулу-1

Идея состоит в том, чтобы создать команду, которая наполовину состоит из мужчин и женщин. Это касается пилотов, инженеров, техников и высшего руководства.

Крейг уже подал заявку в FIA (Международную автомобильную федерацию) на создание такой команды. Если Formula Equal пройдет аудит проекта, проверка бизнес-плана и допущена, ожидается ее участие в Формуле-1 с 2026 года.

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Семь лет назад FIA проводила исследования среди всех самых престижных гонок на гендерную пропорцию. По их данным, только 6,5% всех пилотов являются женщинами, а в менеджерской и обслуживающей сфере работает не более 16% представительниц прекрасного пола.

Опыт женщин в Формуле-1

Стоит отметить, что женщины уже были представлены в "королевских гонках". Их насчитывалось пять, но почти все они не набирали баллы. Единственной пилотессой, которая попадала в зачетную зону была Лелла Ломбарди.

В 1975 году гонщица команды Уильямс заняла шестое место на гран-при Испании. По правилам подсчета это принесло ей 0,5 балла. Другие же женщины в очковую зону не добирались.