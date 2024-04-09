Италия, Германия или Англия могут получить дополнительные путевки в Лигу чемпионов: детали регламента
Согласно новым правилам от УЕФА две лучшие ассоциации сезона смогут заявить на Лигу чемпионов еще по одному клубу. Сейчас три страны бьются за право это сделать.
Со следующего сезона в Лиге чемпионов произойдут важные изменения с точки зрения формата. Эта кампания (2023-2024) является последней, когда УЕФА на основной стадии турнира использует группы, пишет 24 канал.
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Новый формат Лиги чемпионов
С сезона 2024-2025 все участники турнира будут играть в одной лиге против восьми случайных соперников. Кроме того, количество участников основной стадии Лиги чемпионов увеличится до 36-ти.
Среди прочего два дополнительных места будут предоставлены двум ассоциациям, которые в отчетной кампании (2023-2024) займут первые две строчки в сезонном рейтинге УЕФА. Все идет к тому, что за эти путевки поборются Италия, Германия и Англия.
Двум из этих стран удастся отправить на следующий сезон в ЛЧ по пять команд. Это может быть спасением для таких клубов, как Рома, Тоттенхэм, Боруссия Дортмунд, Манчестер Юнайтед, Наполи и других, которые имеют все шансы не попасть в топ-4 в своих лигах.
Кто претендует на дополнительные путевки
Какие именно две страны отправят по дополнительной команде – определит финиш этого сезона. Сейчас первые две строчки занимают Италия и Германия, но у этих страны в борьбе осталось меньше клубов, чем у англичан.
|МЕСТО
|СТРАНА
|КОЭФФИЦИЕНТ
|ЛЧ
|ЛЕ
|ЛК
|1
|Италия
|17,714
|-
|Аталанта
Милан
Рома
|Фиорентина
|2
|Германия
|16,356
|Бавария
Боруссия Д
|Байер
|-
|3
|Англия
|16,250
|Манчестер Сити
Арсенал
|Ливерпуль
Вест Хэм
|Астон Вилла
|4
|Франция
|14,750
|ПСЖ
|Марсель
|Лилль
|5
|Испания
|14,437
|Реал
Барселона
Атлетико
|-
|-
Франция и Испания уже де-факто не претендуют на эти путевки. А вот Италия выглядит явным фаворитом на то, чтобы стать первой в сезонном рейтинге.Справка. В таблицу коэффициентов УЕФА добавляется сумма баллов, заработанных клубами в евросезоне, которая поделена на количество участников со старта. За победу командам дают по два очка, за ничью – по одному, за проход в следующую стадию плей-офф – по одному.
Италия (4/7)
Матчи:
- Милан – Рома (Лига Европы)
- Аталанта – Ливерпуль (Лига Европы)
- Фиорентина – Виктория (Лига конференций)
Апеннинские команды уже вылетели из Лиги чемпионов, но это не помешает Италии набирать баллы дальше. Интересно, что за победу в Лиге чемпионов дают те же два балла, что и за триумф в Лиге Европы или Лиге конференций.
Более того, жребий улыбнулся итальянцам, ведь в Лиге Европы он свел между собой Милан и Рому. В очных матчах команды гарантированно принесут баллы своей стране, а одна из них точно продолжит борьбу в полуфинале.
Милан является одним из фаворитов Лиги Европы / instagram.com/acmilan
То есть Италия получит 0,714 в свой рейтинг независимо от результатов дуэли ее команды. Аталанте со жребием не повезло, ведь Ливерпуль является явным фаворитом.
Однако Фиорентина в Лиге конференций имеет все шансы окончательно закрепить Италию на первом месте. В соперниках – довольно скромная Виктория из Чехии. Клубам из Серии А можно набрать до 12 баллов меньше чем английским и до 10-ти – чем немецким. Выглядит несложной задачей.
Германия (3/7)
Матчи:
- Бавария – Арсенал (Лига чемпионов)
- Боруссия Д – Атлетико (Лига чемпионов)
- Байер – Вест Хэм (Лига Европы)
Германия находится в наиболее шатком состоянии, ведь у нее осталось меньше всего команд – всего три. Гандикап же над англичанами минимальный – всего 0,106 баллов. То есть клубам Бундеслиги в матчах, оставшихся, надо взять не меньше чем англичанам.
Тем не менее, два аспекта могут сыграть на руку немцам. Во-первых, сумма их баллов будет делиться на 7, а не на 8. То есть цена победы клуба из АПЛ меньше победы немецкой команды. А во-вторых, Бавария и Байер сойдутся в лобовых противостояниях с клубами АПЛ.
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Мюнхенцы не выглядят мощно в этом сезоне, поэтому против Арсенала они вряд ли будут фаворитами. Впрочем Байер имеет больше шансов на проход Вест Хэма и дальше даже может рассчитывать на финал Лиги Европы. Команда Хаби Алонсо в этом сезоне впечатляет!
Кроме того, дортмундская Боруссия получила самого легкого из возможных оппонентов в Лиге чемпионов. Хотя в контексте борьбы за дополнительную путевку фанаты немецкого футбола явно были бы не против Дер Классикер против Баварии в четвертьфинале.
Харри Кейн может привести Баварию к трофею Лиги чемпионов / instagram.com/harrykane
Скорее всего, многое для немцев будет зависеть именно в битвах мюнхенцев и леверкузенцев против лондонских команд. Проходы клубов Бундеслиги существенно повысят их шансы на пятую путевку в ЛЧ.
Англия (5/8)
Матчи:
- Арсенал – Бавария (Лига чемпионов)
- Манчестер Сити – Реал (Лига чемпионов)
- Вест Хэм – Байер (Лига Европы)
- Ливерпуль – Аталанта (Лига Европы)
- Астон Вилла – Лилль (Лига конференций)
Англичане же планируют бороться за пятую путевку в Лигу чемпионов количеством. Команд из АПЛ осталось пятеро, но их баллы будут делить на 8. Как и немцы, команды из Англии могут рассчитывать вырваться вперед благодаря очным противостояниям.
В целом же четвертьфинальные жребии для команд АПЛ были довольно жесткими. Главный поставщик очков для Англии Манчестер Сити получил в соперники грозный Реал, Вест Хэм является аутсайдером против Байера, а Арсенал исторически плохо играет с Баварией.
Не повезло и Астон Вилле, которая будет противостоять непростому Лиллю в Лиге конференций (лишь "доги" и Фиорентина были среди возможных оппонентов из топ-лиг, остальные соперники куда легче). Не стоит жаловаться разве что Ливерпулю.
Ливерпуль мчится к победе в Лиге Европы / twitter.com/LFC
Подопечные Клоппа как в четвертьфинале, так и потенциально в полуфинале (Марсель или Бенфика) имеют вполне неплохих соперников для набора баллов. С другой стороны, даже в горловых битвах Манчестер Сити, Арсенал и Астон Вилла буду фаворитами в своих парах.
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Поэтому очень вероятно, что именно взять количеством Англия и сможет. Даже если Бавария и Байер выбьют лондонцев, эти успехи могут перекрыть Ливерпуль и Астон Вилла, а Манчестер Сити – нивелировать возможные очки от дортмундской Боруссии. Но, конечно же, проход Арсенала или Вест Хэма существенно облегчит задачу представителям АПЛ.