З наступного сезону в Лізі чемпіонів відбудуться важливі зміни з точки зору формату. Ця кампанія (2023-2024) є останньою, коли УЄФА на основній стадії турніру використовує групи, пише 24 канал.

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З сезону 2024-2025 всі учасники турніру гратимуть в одній лізі проти восьми випадкових суперників. Крім того, кількість учасників основної стадії Ліги чемпіонів збільшиться до 36-ти.

Серед іншого два додаткових місця будуть надані двом асоціаціям, які у звітній кампанії (2023-2024) посядуть перші дві сходинки у сезонному рейтингу УЄФА. Все йде до того, що за ці путівки поборються Італія, Німеччина та Англія.

Двом з цих країн вдасться відправити на наступний сезон в ЛЧ по п'ять команд. Це може бути порятунком для таких клубів, як Рома, Тоттенхем, Боруссія Дортмунд, Манчестер Юнайтед, Наполі та інших, які мають всі шанси не потрапити у топ-4 в своїх лігах.

Хто претендує на додаткові путівки

Які саме дві країни відправлять по додатковій команді – визначить фініш цього сезону. Наразі перші дві сходинки посідають Італія та Німеччина, але у цих країни в боротьбі залишилось менше клубів, ніж у англійців.

МІСЦЕ КРАЇНА КОЕФІЦІЄНТ ЛЧ ЛЄ ЛК 1 Італія 17,714 - Аталанта

Мілан

Рома Фіорентина 2 Німеччина 16,356 Баварія

Боруссія Д Баєр - 3 Англія 16,250 Манчестер Сіті

Арсенал Ліверпуль

Вест Хем Астон Вілла 4 Франція 14,750 ПСЖ Марсель Лілль 5 Іспанія 14,437 Реал

Барселона

Атлетіко - -

Франція та Іспанія вже де-факто не претендують на ці путівки. А ось Італія виглядає явним фаворитом на те, щоб стати першою в сезонному рейтингу.

Довідка. В таблицю коефіцієнтів УЄФА додається сума балів, зароблених клубами у євросезоні, яка поділена на кількість учасників зі старту. За перемогу командам дають по два очки, за нічию – по одному, за прохід у наступну стадію плей-оф – по одному.

Італія (4/7)

Матчі:

Мілан – Рома (Ліга Європи)

(Ліга Європи) Аталанта – Ліверпуль (Ліга Європи)

(Ліга Європи) Фіорентина – Вікторія (Ліга конференцій)

Апеннінські команди вже вилетіли з Ліги чемпіонів, але це не завадить Італії набирати бали далі. Цікаво, що за перемогу в Лізі чемпіонів дають ті ж два бали, що і за тріумф в Лізі Європи чи Лізі конференцій.

Ба більше, жереб посміхнувся італійцям, адже в Лізі Європи він звів між собою Мілан та Рому. В очних матчах команди гарантовано принесуть бали своїй країні, а одна із них точно продовжить боротьбу у півфіналі.



Мілан є одним з фаворитів Ліги Європи / instagram.com/acmilan

Тобто Італія отримає 0,714 у свій рейтингу незалежно від результатів дуелі її команди. Аталанті із жеребом не пощастило, адже Ліверпуль є явним фаворитом.

Проте Фіорентина у Лізі конференцій має всі шанси остаточно закріпити Італію на першому місці. В суперниках – доволі скромна Вікторія з Чехії. Клубам з Серії А можна набрати до 12 балів менше ніж англійським та до 10-ти – ніж німецьким. Виглядає нескладним завданням.

Німеччина (3/7)

Матчі:

Баварія – Арсенал (Ліга чемпіонів)

(Ліга чемпіонів) Боруссія Д – Атлетіко (Ліга чемпіонів)

(Ліга чемпіонів) Баєр – Вест Хем (Ліга Європи)

Німеччина знаходиться у найбільш хиткому стані, адже у неї залишилось найменше команд – всього три. Гандикап же над англійцями мінімальний – всього 0,106 балів. Тобто клубам Бундесліги у матчах, що залишились, треба взяти не менше ніж англійцям.

Тим не менше, два аспекти можуть зіграти на руку німцям. По-перше, сума їх балів буде ділитися на 7, а не на 8. Тобто ціна перемоги клуба з АПЛ менша за перемогу німецької команди. А по-друге, Баварія та Баєр зійдуться у лобових протистояннях з клубами АПЛ.

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Мюнхенці не виглядають потужно цього сезону, тому проти Арсеналу вони навряд чи будуть фаворитами. Втім Баєр має більше шансів на прохід Вест Хема і далі навіть може розраховувати на фінал Ліги Європи. Команда Хабі Алонсо цього сезону вражає!

Крім того, дортмундська Боруссія отримала найлегшого з можливих опонентів у Лізі чемпіонів. Хоча в контексті боротьби за додаткову путівку фанати німецького футболу явно були б не проти Дер Классікер проти Баварії у чвертьфіналі.



Харрі Кейн може привести Баварію до трофея Ліги чемпіонів / instagram.com/harrykane

Скоріш за все, багато чого для німців буде залежати саме в битвах мюнхенців та леверкузенців проти лондонських команд. Проходи клубів Бундесліги суттєво підвищать їх шанси на п'яту путівку в ЛЧ.

Англія (5/8)

Матчі:

Арсенал – Баварія (Ліга чемпіонів)

(Ліга чемпіонів) Манчестер Сіті – Реал (Ліга чемпіонів)

(Ліга чемпіонів) Вест Хем – Баєр (Ліга Європи)

(Ліга Європи) Ліверпуль – Аталанта (Ліга Європи)

(Ліга Європи) Астон Вілла – Лілль (Ліга конференцій)

Англійці ж планують виборювати п'яту путівку в Лігу чемпіонів кількістю. Команд з АПЛ залишилось п'ятеро, але їх бали ділитимуть на 8. Як і німці, команди з Англії можуть розраховувати вирватись вперед завдяки очним протистоянням.

Загалом же чвертьфінальні жереби для команд АПЛ були доволі жорсткими. Головний постачальник очок для Англії Манчестер Сіті отримав у суперники грізний Реал, Вест Хем є аутсайдером проти Баєра, а Арсенал історично погано грає з Баварією.

Не пощастило і Астон Віллі, яка буде протистояти непростому Ліллю в Лізі конференцій (лише "доги" та Фіорентина були серед можливих опонентів з топ-ліг, інші суперники куди легші). Не варто скаржитися хіба що Ліверпулю.



Ліверпуль мчить до перемоги в Лізі Європи / twitter.com/LFC

Підопічні Клоппа як у чвертьфіналі, так і потенційно у півфіналі (Марсель або Бенфіка) мають цілком непоганих суперників для набору балів. З іншого боку, навіть в горлових битвах Манчестер Сіті, Арсенал та Астон Вілла буду фаворитами у своїх парах.

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Тому дуже ймовірно, що саме взяти кількістю Англія і зможе. Навіть якщо Баварія та Баєр виб'ють лондонців, ці успіхи можуть перекрити Ліверпуль та Астон Вілла, а Манчестер Сіті – нівелювати можливі очки від дортмундської Боруссії. Але, звісно ж, прохід Арсеналу чи Вест Хема суттєво полегшить завдання представникам АПЛ.