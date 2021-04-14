Флик покинет Баварию
Об этом заявил бывший игрок Баварии Лотар Маттеус. Легендарный в прошлом футболист сказал, что матч против ПСЖ стал последним для Флика в Лиге чемпионов во главе Баварии.
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Это была последняя игра Лиги чемпионов для Ханси Флика как тренера Баварии. Он приоритетный кандидат для Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Леву. Флик примет предложение летом,
– сказал Маттеус в эфире Sky Germany.
Ханси Флик возглавил Баварию посреди сезона-2019/2020. Он сменил на тренерском мостике мюнхенцев Нико Ковача, который проваливал сезон.
- После того, как Йоахим Лев объявил, что покинет сборную Германию летом, именно Флика называют претендентом на тренерское кресло Маншафт.
- Хотя у тренера действующий контракт с Баварией до 2023 года, причиной смены работы могут быть конфликты с руководством.
- В частности, Флик публично негативно высказывался о комплектации Баварии на сезон-2020/2021. Также у Флика сложные отношения со спортивным директором мюнхенцев Салихамиджичем.
- По информации СМИ, в ближайшее время Флик должен встретиться с будущим главой правления мюнхенцев Оливером Каном. Стороны должны обсудить будущее сотрудничество.
Кто заменит Флика
В эфире Sky Germany все тот же Маттеус сказал, что матч Бундеслиги против Аугсбурга, который состоится 22 мая, будет последним для Флика в Баварии.
По словам Маттеуса, Флика в Баварии может заменить наставник Лейпцига Юлиан Нагельсманн.
У Флика есть предложение стать тренером сборной Германии. Матч Бундеслиги с Аугсбургом станет его последним на посту тренера клуба. Бавария уже думает о Нагельсманне как о преемнике Флика,
– заявил Маттеус.
В то же время Нагельсманн заверил, что никаких переговоров с Баварией не вел. Об этом информирует FCBInside.de.
"Переговоров с Баварией не было и не будет. Я понятия не имею, откуда Маттеус взял эту информацию. Конечно, это касается и моих агентов, у них тоже не было переговоров.
Я не разговаривал с клубом, так что обсуждать нечего. У меня контракт с Лейпцигом до 2023 года", – сказал тренер "быков".