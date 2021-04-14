Флик покинет Баварию

Об этом заявил бывший игрок Баварии Лотар Маттеус. Легендарный в прошлом футболист сказал, что матч против ПСЖ стал последним для Флика в Лиге чемпионов во главе Баварии.

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Это была последняя игра Лиги чемпионов для Ханси Флика как тренера Баварии. Он приоритетный кандидат для Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Леву. Флик примет предложение летом,

– сказал Маттеус в эфире Sky Germany.

Ханси Флик возглавил Баварию посреди сезона-2019/2020. Он сменил на тренерском мостике мюнхенцев Нико Ковача, который проваливал сезон.

В первом же сезоне во главе Баварии Флик выиграл все возможные трофеи: Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.

После того, как Йоахим Лев объявил, что покинет сборную Германию летом, именно Флика называют претендентом на тренерское кресло Маншафт.

Хотя у тренера действующий контракт с Баварией до 2023 года, причиной смены работы могут быть конфликты с руководством.

В частности, Флик публично негативно высказывался о комплектации Баварии на сезон-2020/2021. Также у Флика сложные отношения со спортивным директором мюнхенцев Салихамиджичем.

По информации СМИ, в ближайшее время Флик должен встретиться с будущим главой правления мюнхенцев Оливером Каном. Стороны должны обсудить будущее сотрудничество.

Кто заменит Флика

В эфире Sky Germany все тот же Маттеус сказал, что матч Бундеслиги против Аугсбурга, который состоится 22 мая, будет последним для Флика в Баварии.

По словам Маттеуса, Флика в Баварии может заменить наставник Лейпцига Юлиан Нагельсманн.

У Флика есть предложение стать тренером сборной Германии. Матч Бундеслиги с Аугсбургом станет его последним на посту тренера клуба. Бавария уже думает о Нагельсманне как о преемнике Флика,

– заявил Маттеус.

В то же время Нагельсманн заверил, что никаких переговоров с Баварией не вел. Об этом информирует FCBInside.de.

"Переговоров с Баварией не было и не будет. Я понятия не имею, откуда Маттеус взял эту информацию. Конечно, это касается и моих агентов, у них тоже не было переговоров.

Я не разговаривал с клубом, так что обсуждать нечего. У меня контракт с Лейпцигом до 2023 года", – сказал тренер "быков".