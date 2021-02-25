Немецкий тренер Ливерпуля Юрген Клопп не прочь сменить клубную карьеру на работу в сборной. Наставник готов пойти на жертвы ради национальной команды Германии.

53-летний наставник уже не впервые заявляет, что готов кардинально изменить свою тренерскую карьеру. В сборной Германии рассматривают кандидатуру наставника "красных" на замену Йоахиму Леву, который более 14 лет тренирует команду и достиг немалых успехов.

​Читайте также Официально: Олимпик уволил главного тренера Климовского

Клопп возглавит сборную Германии?

Однако в последнее время игра немецкой сборной является не такой же и убедительной. На чемпионате мира-2018 фавориты турнира заняли последнее место в квартете группового этапа, где выступали вместе с командами Швеции, Мексики и Республики Корея. Клопп готов возглавить тренерский мостик Германии после проведения чемпионата Европы-2022.

Контракт Лева со сборной Германии истекает 31 июля 2022 года.

Руководство английского клуба уверено, что специалист не покинет Ливерпуль в ближайшее время. По данным специализированного издания Transfermarkt, соглашение Клоппа с грандом АПЛ рассчитано до конца июня 2024 года. "Красные" всеми силами постараются убедить тренера, который работает в Англии с 2015 года, остаться в клубе.

Ранее Юрген заявлял, что работа в "мерсисайдской" команде его последней на клубном уровне. Следующий этап развития – национальная сборная родной страны.