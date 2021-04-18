Офіційна заява Фліка

56-річний німецький спеціаліст офіційно оголосив, що покидає тренерський місток лідера Бундесліги по закінченню цього сезону. Про це заявив сам наставник після матчу з Вольфсбургом.

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Баварія з труднощами здолала "вовків" на виїзді 2:3. Після зустрічі Ганс-Дітер Флак зробив гучну заяву про свій відхід з клубу.

Я хотів би розірвати контракт з Баварією у кінці сезону, це факт. Мені було важливо, щоб гравці дізналися про це від мене, бо ходить багато чуток. Ми відмінно попрацювали в ці два роки. Я в захваті від цієї команди,

– сказав Флік.

Недовгою була тренерська робота Фліка у команді з Мюнхена. 56-річний фахівець лише у листопаді 2019 року очолив один з найкращих клубів світу. У першому ж сезоні на чолі Баварії Флік виграв усі можливі футбольні трофеї.

Зараз "баварці" очолюють таблицю у чемпіонаті, у їх активі 68 очок. Найближчий конкурент РБ Лейпциг поступається лідеру 7 пунктами.

У Лізі чемпіонів шлях німецького клубу вже завершений. Баварія вилетіла у півфіналі від французького ПСЖ.

Робота у збірній Німеччині

Після роботи у мюнхенському клубі Флік не проти очолити національну збірну Німеччини замість Йоахіма Льова. Однак 56-річному наставнику потрібно дати час на роздуми. Раніше повідомлялось, що німецьку збірну може очолити Юрген Клопп, який готовий покинути Ліверпуль заради кар'єри у Маншафті.

На заміну Гансу-Дітеру у Баварії може прийти тренер РБ Лейпцига Юліан Нагельсманн. Однак у спеціаліста є чинний контракт з "буйволами", який діє до кінця червня 2023 року. Також одним із претендентів на пост тренера німецького гранда є колишній наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі.