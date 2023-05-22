Дорогая игрушка: клуб УПЛ прекратит существование и не доиграет чемпионат
Источник:Футбол 2.0
ФК Львов проиграл свой 10-й матч подряд в чемпионате УПЛ и упустил шансы остаться в элите. Руководство клуба выбрало радикальный метод решения проблемы.
Во львовском дерби "сине-золотые львы" уступили Руху (0:2) и гарантировали себе путевку в Первую лигу. Однако владельцы клуба ФК Львов решили закрыть проект.
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1 июня ФК Львов прекратит существование
По информации программы "Футбол ТІМЕ", президент клуба Богдан Копытко с 1 июня прекращает финансирование команды. Игроков и тренерский штаб Львова попросили забрать все вещи из базы.
Уже покинул команду почетный вице-президент клуба Алексей Боровиков, призванный спасать Львов от вылета. Он вернулся в США, поскольку имеет гражданство этого государства.
В чемпионате Украины Львову осталось сыграть два матча: с Черноморцем (25 мая) и Ингульцем (29 мая). На поединок с Колосом (3 июня) команда уже не поедет.
Путь на дно "сине-золотых львов"
- Напомним, что ФК Львов завершил первый круг сезона 2022/23 на последней строчке таблицы.
- В зимнее трансферное окно клуб подписал 14 новых игроков с прицелом остаться в УПЛ, а в следующем чемпионате сражаться за еврокубки.
- После трех сыгранных матчей Львов набрал 4 очка, но руководство неожиданно заменило на тренерском мостике Олега Дулуба Анатолием Бессмертным.
- В итоге команда проиграла 10 матчей подряд и потеряла место в элите.
- Первым оставил команду Алексей Дитятьев, который досрочно расторг контракт.