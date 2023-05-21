Рух – Львов 2:0

Гол: Симинин (авт.), 75, Рунич, 84

Рух и Львов провели встречу в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "желто-черные". Команды все еще находятся в зоне вылета, пишет 24 Канал.

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Первые потери

Рух все еще питает надежды остаться в элите украинского футбола, а вот Львов, практически потерявший все шансы сохранить прописку в УПЛ, все равно дал бой мотивированной команде. Ранее ходили слухи, что "золотые львы" даже не будут выставлять основной состав на игру с "желто-черными", однако Львов ответственно отнесся к матчу.

Следует отметить, что защитник Мариуполя и "Азовстали" пограничник Павел Пиковец открыл матч Украинской Премьер-Лиги.

Видео старта матча:

Первый тайм команды, находящихся на низу турнирной таблицы чемпионата Украины, провели не зрелищный от слова вообще. Львовские коллективы не передали эту атмосферу дерби, обменявшись одинокими опасными моментами в дебюте встречи. Возможно, потому, что в составе Руха отсутствовал лидер атаки "желто-черных" Климчук, смотревший матч с трибун.

Уже во втором тайме Рух взял инициативу в свои руки, однако такое преимущество не дало ни одного результата "желто-черным". "Золотые львы", в свою очередь, наблюдали за игрой, не создавая моментов. Львов просто ждет финального свистка.

Однако даже при такой инертной игре Руху удалось открыть счет в матче, а если конкретнее, то гол в пользу "желто-черных" забил именно футболист Львова. На 75-й минуте матча Рух провел быструю атаку, которую развил Рунич. полузащитник отдал передачу в штрафную соперника, где мяч не принял Квасница, однако за его спиной находился игрок Львова Симинин, который почти с 16-ти метров перевел мяч в свои ворота.

Движения удалось впоследствии еще и закрепить свое преимущество. На 84-й минуте матча тот же вышедший на замену Рунич снова сделал результат. Полузащитник Руха протянул мяч по флангу, сместился в штрафную "львов" и пробил по воротам, однако его удар сначала нивелировал Рыбка, но вот со второй попытки Рунич не промахнулся, 2:0.

Таким образом, Рух все еще остается в зоне вылета, заняв 13-ю строчку УПЛ (27 баллов), однако у Ингульца, занимающего 12-е место, такое же количество очков. Львов из-за нынешнего поражения вылетает из УПЛ и остальные матчи сезона будет играть просто формально.

Видеообзор матча: