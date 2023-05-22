У львівському дербі "синьо-золоті леви" поступилися Руху (0:2) та гарантували собі путівку в Першу лігу. Проте власники клубу ФК Львів вирішили закрити проєкт.

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1 червня ФК Львів припинить існування

За інформацією програми "Футбол ТІМЕ", президент клубу Богдан Копитко з 1 червня припиняє фінансування команди. Гравців та тренерський штаб Львова попросили забрати всі речі з бази.

Вже залишив команду почесний віцепрезидент клубу Олексій Боровиков, який був покликаний рятувати Львів від вильоту. Він повернувся до США, оскільки має громадянство цієї держави.

У чемпіонаті України Львову залишилося зіграти два матчі: з Чорноморцем (25 травня) та Інгульцем (29 травня). На поєдинок з Колосом (3 червня) команда вже не поїде.

Шлях на дно "синьо-золотих левів"