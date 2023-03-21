"Львы" не долго оплакивали отставку Олега Дулуба, возглавлявшего команду в течение 1,5 лет. На его место главного тренера Львова пришел Анатолий Бессмертный.

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Новый-старый коуч

Во вторник, 21 марта, на загородной базе в Брюховичах коллективу "горожан" представили нового наставника. Им стал украинский специалист Анатолий Бессмертный. Новоиспеченному главному тренеру помогает Роман Пахолюк.

Интересно, что Бессмертный был главным наставником Львова с марта по август 2021 года, а под его руководством "львы" провели 16 матчей, в которых одержали 5 побед, 4 ничьих и 7 поражений, что привело к освобождению специалиста от должности. Последней командой, которую тренировал Бессмертный, был Альянс из Липовой Долины. Украинский специалист не возглавлял команды элитного дивизиона, поскольку ранее руководил Викторией, Черкасщиной, Полесием, Полтавой и Сумами.

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