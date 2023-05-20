На 32-й минуте встречи Герыч вывел Львов вперед 0:1. На перерыв команды ушли при минимальном счете в пользу гостей, пишет 24 Канал.

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ММА на футбольном поле

По экватору второго тайма руховцы сравняли цифры на табло благодаря голу Столярчука. Уже казалось, что львовское дерби закончится мировой 1:1, но судьба победителя матча определилась уже в компенсированное время.

На 90+7 минуте футболист Львова пытался выбить мяч через себя у собственных ворот, но сделал это очень неуклюже. Мяч попал ему в руку, поэтому судья без колебаний указал на 11 метров.

Гости пытались убедить арбитра матча, чтобы тот изменил свое решение, ведь момент был размыт, а мяч мог попасть не в руку, а живот. Но после совета от лайнсмена оставил свой вердикт без изменений. Тогда на поле вышел кто-то из разъяренных болельщиков и в стиле Александр Усика ударил в живот главного арбитра поединка. Судья смело принял удар и даже не присел на газон, а продолжил свою работу.

Любопытно, что никто не вмешался в эпизод. Фанат спокойно дошел до штрафной Львова и после удара вышел за пределы поля в компании игроков Руха.

Видео момента игры рукой в штрафной Львова

11-метровый удар взялся выполнять Бойко и не прогадал – 2:1, Рух вырвал победу у Львова в компенсированное до поединка время.

После реализованного пенальти судьи изрядно словесно досталось от футболистов и тренерского штаба Львова, пока игроки Руха праздновали очередную победу. Юниоры Руха увеличили свою серию до 38 матчей без проигрыша в чемпионате Украины.

Полиция была вынуждена вмешаться в эпизод, чтобы судейская бригада не стала жертвой возмущенных представителей Львова.

После поединка пресс-служба Руха еще раз выложила видео момента и заявила в стиле "неужели не видно, что это 100-процентная игра рукой".

Видеообзор матча Рух – Львов