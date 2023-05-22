Во львовском дерби "сине-золотые львы" уступили Руху (0:2) и гарантировали себе путевку в Первую лигу. Однако владельцы клуба ФК Львов решили закрыть проект.

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1 июня ФК Львов прекратит существование

По информации программы "Футбол ТІМЕ", президент клуба Богдан Копытко с 1 июня прекращает финансирование команды. Игроков и тренерский штаб Львова попросили забрать все вещи из базы.

Уже покинул команду почетный вице-президент клуба Алексей Боровиков, призванный спасать Львов от вылета. Он вернулся в США, поскольку имеет гражданство этого государства.

В чемпионате Украины Львову осталось сыграть два матча: с Черноморцем (25 мая) и Ингульцем (29 мая). На поединок с Колосом (3 июня) команда уже не поедет.

Путь на дно "сине-золотых львов"