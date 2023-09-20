Очередная набивка цены или настоящие планы: Фьюри сделал громкое заявление о карьере

Тайсон Фьюри из-за постоянного потока информации, которую он выдает, уже не воспринимается многими всерьез. Однако его последние слова могут поставить крест на перспективе увидеть бой за абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

В конце октября в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри проведет 10-раундовое сражение с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. После чего боксерское сообщество ожидает поединка против Александра Усика, однако "Жадное пузо" не демонстрирует никакой заинтересованности в этом.

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Бокс Фьюри больше не интересует

Британский боксер, владеющий поясом WBC в сверхтяжелом весе, рассказал о своих планах на будущее. Он заявил, что хочет возглавить список Forbes как самый высокооплачиваемый спортсмен за весь год, а также снять голливудский фильм.

На уточняющий вопрос по поводу бокса он шокировал ответом об окончании карьеры.

Я завершил игру на ринге, все кончено. Я сделал все, что можно сделать, выиграл все пояса, которые можно выиграть. Я был непобедим в течение 15 лет, я был двукратным непобежденным чемпионом,

– сказал Фьюри.

Отметим, что британец не говорил о том, что не перестанет драться вообще. Ранее он сообщал, что хотел бы провести поединок с бойцом UFC Джоном Джонсом, а Александр Усик и Энтони Джошуа ему не интересны. Главным же приоритетом он называл большой гонорар, а не признание абсолютом.