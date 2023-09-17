Британский супертяж Джо Джойс поделился своими ожиданиями относительно боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну. "Джаггернаут" имеет опыт спаррингов против франко-камерунского бойца, силу удара которого ощутил на себе.

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Джойс: Нганну может прибить Фьюри

Фрэнсис Нганну всю жизнь мечтал сделать карьеру в боксе. Но из-за бедности начал свой путь из ММА. Теперь судьба подарила ему невероятный шанс вернуться в бокс и провести бой против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Такой незаурядный бой двух самых страшных нокаутеров мира может завершиться неожиданным результатом, считает Джо Джойс.

"Нганну бьет сильно, если сможет попасть в вас. Я спарринговал с ним, и он наносил мне страшные удары.

Бокс – это другой вид спорта, он немного более изысканный, потому что вы используете только свои руки. Здесь нельзя использовать ноги, локти и борьбу. Нганну начинал с бокса, поэтому мне интересно увидеть, что он может придумать, тренируясь только в боксе.

Если Нганну сможет нанести удар по Фьюри, то он может его прибить", – рассказал Джойс.