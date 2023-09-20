Наприкінці жовтня в Саудівській Аравії Тайсон Ф'юрі проведе 10-раундовий бій з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Після чого боксерська спільнота очікує на поєдинок проти Олександра Усика, проте "Жадібне пузо" не демонструє жодної зацікавленості в цьому.

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Бокс Ф'юрі більше не цікавить

Британський боксер, який володіє поясом WBC у надважкій вазі розповів про свої плани на майбутнє. Він заявив, що хоче очолити список Forbes як найбільш високооплачуваний спортсмен за весь рік, а також зняти голлівудський фільм.

На уточнювальне запитання щодо боксу, він шокував відповіддю про закінчення кар'єри.

Я завершив гру на рингу, все скінчено. Я зробив усе, що можна зробити, я виграв усі пояси, які можна виграти. Я був непереможний протягом 15 років, я був дворазовим непереможеним чемпіоном,

– сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що британець не говорив про те, що не перестане битися взагалі. Раніше він повідомляв, що хотів би провести поєдинок із бійцем UFC Джоном Джонсом, а Олександр Усик та Ентоні Джошуа йому не цікаві. Головним же пріоритетом він називав великий гонорар, а не визнання абсолютом.

Цікаво. Тим часом промоутер британця Боб Арум налаштований більш оптимістично стосовно ймовірного поєдинку з Олександром Усиком. Нещодавно він заявив, що "бій століття" може відбутися вже найближчої зими.