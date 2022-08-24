Фьюри требует космический гонорар за бой против Усика за абсолют
Источник:инстаграмм Тайсона Фьюри
Александр Усик сделал все, чтобы побить за звание абсолютного чемпиона мира. После победного реванша против Энтони Джошуа осталось только вернуть на ринг Тайсона Фьюри.
Фьюри: Лучше дать мне полмиллиарда долларов
Британский боксер не с готовностью соглашается на бой против Александра Усика. Тайсон Фьюри всеми своими действиями показывает, что хочет много денег, или просто боится украинского боксера.
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"Цыганский король" уже неоднократно говорил о безумных суммах. В этот раз Фьюри заверил, что должен получить самый большой в истории бокса гонорар.
Любопытно, что Тайсон заявил. что мог бы провести поединок бесплатно, будь его соперником Энтони Джошуа. А так придется платить.
Самый большой в мире бой должен пройти за самые большие в мире деньги. Если я поставлю все на бой против неизвестного иностранца, лучше дать мне полмиллиарда долларов. Если нет, то удерживайте этого маленького лоха. Если бы это был Джошуа, то я бы сражался бесплатно, но нет,
– сказал Фьюри.
Усик призывает Фьюри вернуться на ринг
- Усик еще на ринге после победы над Джошуа заявил о бое против Фьюри. Александр сказал, что будет сражаться за звание абсолютного чемпиона мира или не будет драться вообще.
- В комментарии DAZN украинец снова обратился к Тайсону. На что получил скорый и самоуверенный ответ от британца.
- Ответ украинского боксера был не менее ярок. Усик сказал, что Тайсону победы только снятся.
- Если удастся вернуть Фьюри, то поединок за абсолют может состояться в Саудовской Аравии. Шейхи заинтересованы в бою и готовы провести встречу еще 17 декабря 2022 в Эр-Рияде.
- "Цыганский король" ранее говорил о гонораре в виде 62,5 миллиона фунтов.