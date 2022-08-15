Фьюри назвал поединок с Кличко самым памятным в своей карьере
Источник:The Ring
Британский боксер Тайсон Фьюри вспомнил один из лучших поединков. Он также еще раз подчеркнул, что закончил карьеру.
Фьюри: Я закончил карьеру на "Уэмбли"
"Цыганский король" признался, что лучшим его поединком было сражение против Владимира Кличко. В 2015 году он одержал победу над украинцем.
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Самый большой момент в моей карьере – титулы, которые я выиграл у Владимира Кличко в 2015 году. Я его тогда перебоксировал,
– сказал Фьюри.
Также боксер вспомнил свой последний поединок против Диллиана Уайта, он опять подчеркнул, что закончил карьеру.
"Еще можно вспомнить бои против Уайлдера, а также последний поединок с Диллианом Уайтом. Я закончил карьеру на "Уэмбли" и перед 94 тысячами фанов", – добавил Тайсон.
Фьюри объявил об окончании карьеры
- Впервые "Цыганский король" заговорил об окончании карьеры после поединка против Диллиана Уайта.
- Однако 9 августа он обратился к своим поклонникам с уведомлением о том, что он возвращается на ринг. Он даже назвал боксера, с которым бы хотел встретиться в ближайшее время. Также Тайсон представил своего нового тренера Айзера Лоу, с которым Фюри сотрудничал и раньше.
- Однако через три дня после этого заявления он сказал, что идет из бокса.