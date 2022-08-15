Ф'юрі: Я закінчив кар'єру на "Вемблі"
"Циганський король" зізнався, що найкращим його поєдинком був бій проти Володимира Кличка. У 2015 році він здобув перемогу над українцем.
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Найбільший момент у моїй кар'єрі – титули, які я виграв у Володимира Кличка у 2015 році. Я його тоді перебоксував,
– сказав Ф'юрі.
Також боксер пригадав свій останній поєдинок проти Ділліана Уайта, він знову ж таки наголосив, що закінчив кар'єру.
"Ще можна згадати бої проти Вайлдера, а також останній поєдинок з Ділліаном Уайтом. Я закінчив кар'єру на "Вемблі" і перед 94 тисячами фанів", – додав Тайсон.
Ф'юрі оголосив про закінчення кар'єри
- Вперше "Циганський король" заговорив про закінчення кар'єри після поєдинку проти Ділліана Уайта.
- Однак 9 серпня він звернувся до своїх шанувальників з повідомленням про те, що він повертається на ринг. Він навіть назвав боксера з яким би хотів зустрітися найближчим часом. Також Тайсон представив свого нового тренера Айзера Лоу, з яким Фюрі співпрацював і раніше.
- Однак через три дні після цієї заяви, він сказав, що йде з боксу.