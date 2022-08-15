Фьюри: Я закончил карьеру на "Уэмбли"

"Цыганский король" признался, что лучшим его поединком было сражение против Владимира Кличко. В 2015 году он одержал победу над украинцем.

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Самый большой момент в моей карьере – титулы, которые я выиграл у Владимира Кличко в 2015 году. Я его тогда перебоксировал,

– сказал Фьюри.

Также боксер вспомнил свой последний поединок против Диллиана Уайта, он опять подчеркнул, что закончил карьеру.

"Еще можно вспомнить бои против Уайлдера, а также последний поединок с Диллианом Уайтом. Я закончил карьеру на "Уэмбли" и перед 94 тысячами фанов", – добавил Тайсон.

Фьюри объявил об окончании карьеры