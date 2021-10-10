Нокдауны Фьюри и глубокий нокаут Уайлдера: видеообзор боя за титул WBC

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер третий раз вышли на ринг друг против друга. Британец дважды побывал в нокдауне, но защитил титул чемпиона WBC.

Фьюри уничтожил Уайлдера

Боксеры вышли на ринг в экстравагантных костюмах. Но наряд Деонтея Уайлдера вызвал больше интереса, чем его выступление. Фьюри перебоксировал соперника и заслуженно одержал победу.

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Тайсон в третьем раунде неожиданно побывал на канвасе. Но сумел продолжить бой после двух нокдаунов. Такое развитие событий еще больше разозлило Фьюри, который в 11-м раунде досрочно завершил поединок.

Британский боксер бросился на соперника, выбросив мощную комбинацию ударов, которая завершилась ударом в голову. Уайлдер не устоял на ногах и рухнул на канвас. Фьюри нокаутировал Деонтея, который не сумел вернуть пояс.

Фьюри стал на шаг ближе к поединку с Александром Усиком. Но боксеры смогут выйти на один ринг только после реванша украинца с Джошуа.

Отметим, что Эдди Хирн, промоутер Джошуа, уже заявил, что его клиент официально активировал опцию реванша. Второй бой между Энтони и Усиком может состояться весной 2022 года.

Фьюри – Уайлдер: видеообзор боя