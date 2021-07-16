Фьюри – Уайлдер: официально появилась новая дата третьего поединка за титул WBC

Третий поединок между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером таки состоится в 2021 году. Организаторы боя назвали новую дату поединка.

Новая дата боя Фьюри – Уайлдер

Третий бой боксеров должен был состояться уже 24 июня в США. Но Тайсон Фьюри сдал положительный тест на коронавирус, поэтому бой официально перенесли.

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Новая дата поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер – 9 октября. Боксеры встретятся в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Поединок покажет телеканал ESPN.

Тайсон оптимистично встретил новую дату поединка. "Цыганский король" обещает "размазать" Уайлдера.

Я хотел 24 июля размазать этого бездомного, но теперь избиения подождет. Не сомневайтесь, что я вернусь сильнее, чем когда-либо. Мы с Уайлдером будем биться 9 октября – я его вырублю,

– цитирует Фьюри Boxing Scene.

Фьюри уже здоров

Известный журналист Майк Коппинджер заявил, что Фьюри уже оправился от коронавируса. Об этом инсайдер написал в твиттере.

По информации источника, Фьюри сдал положительный ПЦР-тест 5 июля, у него были легкие симптомы.

Затем 13 июля он сдал отрицательный тест и ему позволили прогулки.