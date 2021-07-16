Новая дата боя Фьюри – Уайлдер
Третий бой боксеров должен был состояться уже 24 июня в США. Но Тайсон Фьюри сдал положительный тест на коронавирус, поэтому бой официально перенесли.
Кстати Бой Усика перенесли на другую дату из-за Джошуа
Новая дата поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер – 9 октября. Боксеры встретятся в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Поединок покажет телеканал ESPN.
Тайсон оптимистично встретил новую дату поединка. "Цыганский король" обещает "размазать" Уайлдера.
Я хотел 24 июля размазать этого бездомного, но теперь избиения подождет. Не сомневайтесь, что я вернусь сильнее, чем когда-либо. Мы с Уайлдером будем биться 9 октября – я его вырублю,
– цитирует Фьюри Boxing Scene.
Фьюри уже здоров
Известный журналист Майк Коппинджер заявил, что Фьюри уже оправился от коронавируса. Об этом инсайдер написал в твиттере.
По информации источника, Фьюри сдал положительный ПЦР-тест 5 июля, у него были легкие симптомы.
Затем 13 июля он сдал отрицательный тест и ему позволили прогулки.
- Фьюри и Уайлдер уже дважды дрались между собой. Впервые они встретились в 2018 году, когда титул удерживал Уайлдер. Бой завершился скандальной ничьей, но Деонтей сохранил титул.
- Через два года боксеры провели реванш. На этот раз Фьюри сумел одержать победу техническим нокаутом. Это было первое поражение в карьере Уайлдера.
- Фьюри отказался дать реванш Уайлдеру и уже готовился к поединку с Джошуа. Однако суд заставил Фьюри провести бой с американцем.