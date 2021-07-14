Бой летом не устроил Джошуа

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал, что дату боя сместили по просьбе Энтони. Сначала бой Усик – Джошуа планировали провести 14 августа.

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Сначала мы работали над другой датой – 14 августа. Но когда предложили ее Джошуа, то он и его команда сразу же дали понять, что этот вариант их не устраивает,

– сказал Хирн.

Энтони Джошуа заявил, что в течение длительного времени готовился к поединку с Тайсоном Фьюри. Когда у британца сменился соперник, он попросил больше времени на подготовку.

"Энтони сказал: "Послушай, последние 4 или даже 5 месяцев я готовился к бою за звание абсолюта с Тайсоном Фьюри. Во-первых, меня все еще гложет, что бой с Фьюри сорвался. Во-вторых, Усик – это совсем другой оппонент, под которого нужны совсем другие спарринг-партнеры. Поэтому мы отодвинули бой на 7 недель, чтобы дать время Джошуа перезагрузиться и снова вернуться к тренировкам", – рассказал Хирн.

Усик и Джошуа должны встретиться 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба Тоттенхэм.

Что известно о бое Джошуа – Усик