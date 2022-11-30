Александр Усик в этом году смог во второй раз преодолеть британца Энтони Джошуа. Это позволило украинцу защитить пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Следующим соперником украинца должен стать Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC. Однако их бой за звание абсолютного чемпиона мира пока откладывается из-за несогласования даты.

Тем временем "Цыганский король" решил сойтись с Дереком Чисорой. Этот поединок намерен посетить и Усик, однако Фьюри резко высказался по поводу возможного прибытия украинца на его бой.

Усик может идти сосать х*й, извините за мой французский. Меня не интересует этот небольшой иностранный дебил. Если он придет на бой с Чисорой, я обещаю, что дам ему пощечину по морде. Я знаю, что Усик любит делать на досуге, но не буду говорить,

– высказался Тайсон.

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Чисора вместо Усика: