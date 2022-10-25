В августе этого года Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец смог оградить пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Ожидалось, что следующим соперником украинца станет Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC. Однако их бой пока откладывается из-за несогласования даты.

Тем временем боксеры обмениваются словесными выпадами друг на друга. Особенно активен в этом Тайсон, угрожающий Усику и бросающий в его адрес оскорбительные слова. Впрочем, и украинец отвечает Фьюри. Например, в последнем заявлении Александр назвал своего визави пьяной.

Я обращаюсь к Тайсону Фьюри. Эй, Тайсон, пьяница! Давай сделаем это. Пьяница, давай драться! Давай определим, кто самый лучший в дивизионе, кто самый лучший в мире. Тайсон Фьюри, ты пьяница,

– заявил Усик.

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Чисора вместо Усика: