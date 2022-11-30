Олександр Усик цього рокузміг вдруге подолати британця Ентоні Джошуа. Це дозволило українцю захистити пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Наступним суперником українця має стати Тайсон Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Однак їх бій за звання абсолютного чемпіона світу поки відкладається через неузгодження дати.

Тим часом "Циганський король" вирішив зійтись із Дереком Чісорою. Цей поєдинок має намір відвідати і Усик, однак Ф'юрі різко висловився щодо можливого прибуття українця на його бій.

Усик може іти смоктати х*й, вибачте за мою французьку. Мене не цікавить цей маленький іноземний дебіл. Якщо він прийде на бій з Чісорою, я обіцяю, що дам йому ляпаса по морді. Я знаю, що Усик любить робити на дозвіллі, але не казатиму,

– висловився Тайсон.

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Чісора замість Усика: