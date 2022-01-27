Фьюри обругал Джошуа из-за отказа взять 90 миллионов отступных

Энтони Джошуа всеми своими действиями показывает, что следующий бой он хочет провести против Александра Усика. Тайсону Фьюри не нравятся такие действия британца.

Фьюри: Самые отвратительные бизнесмены в истории

Именно такую сумму в виде 90 миллионов долларов предлагали Энтони Джошуа за отсрочку боя с Александром Усиком. Однако британец отказался, чем вызвал шквал возмущения у своего земляка Тайсона Фьюри.

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"Цыганский король" назвал Джошуа и его промоутера Эдди Хирна самыми отвратительными бизнесменами в истории, которые могли пополнить свой бюджет бешеными деньгами, но не захотели.

Произнес уже это Фьюри на камеру.

Пришлось сделать это видео. Эдди Хирн и Энтони Джошуа, похоже, самые отвратительные бизнесмены в истории. Сегодня они потеряли 90 миллионов долларов! Проклятые с*ны дети! Психи!,

– сказал Тайсон.

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