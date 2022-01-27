Фьюри обругал Джошуа из-за отказа взять 90 миллионов отступных
Источник:RING IQ BOXING TALK
Энтони Джошуа всеми своими действиями показывает, что следующий бой он хочет провести против Александра Усика. Тайсону Фьюри не нравятся такие действия британца.
Фьюри: Самые отвратительные бизнесмены в истории
Именно такую сумму в виде 90 миллионов долларов предлагали Энтони Джошуа за отсрочку боя с Александром Усиком. Однако британец отказался, чем вызвал шквал возмущения у своего земляка Тайсона Фьюри.
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"Цыганский король" назвал Джошуа и его промоутера Эдди Хирна самыми отвратительными бизнесменами в истории, которые могли пополнить свой бюджет бешеными деньгами, но не захотели.
Произнес уже это Фьюри на камеру.
Пришлось сделать это видео. Эдди Хирн и Энтони Джошуа, похоже, самые отвратительные бизнесмены в истории. Сегодня они потеряли 90 миллионов долларов! Проклятые с*ны дети! Психи!,
– сказал Тайсон.
Что известно о реванше Усик – Джошуа
- После победы Усика британец потребовал реванша. Джошуа активировал такую опцию, которая была прописана в контракте боя.
- Фьюри мог вмешаться в планы Энтони, получившего несколько предложений с отступными. Все ради того, чтобы британец отступился и позволил отсрочить реванш с украинцем. В таком случае Тайсон попытается выйти на ринг именно против Усика. Александр сам не прочь попробовать свои силы в бою с Фьюри.
- Джошуа продолжает разбрасываться громкими заявлениями о победе во втором противостоянии с Усиком.
- Легендарный Леннокс Льюис порекомендовал Энтони не брать отступные и отлупить украинца в следующей встрече.