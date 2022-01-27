Ф'юрі: Найогидніші бізнесмени в історії

Саме таку суму у вигляді 90 мільйонів доларів пропонували Ентоні Джошуа за відтермінування бою з Олександром Усиком. Однак британець відмовився, чим викликав шквал обурення у свого земляка Тайсона Ф'юрі.

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"Циганський король" назвав Джошуа та його промоутера Едді Хірна найогиднішими бізнесменами в історії, які могли поповнити свій бюджет шаленими грошима, але не захотіли.

Промовив вже це Ф'юрі на камеру.

Довелося зробити це відео. Едді Хірн та Ентоні Джошуа, схоже, найогидніші бізнесмени в історії. Сьогодні вони втратили 90 мільйонів доларів! Прокляті с*чі діти! Психи!,

– сказав Тайсон.

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