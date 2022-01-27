Ф'юрі: Найогидніші бізнесмени в історії Саме таку суму у вигляді 90 мільйонів доларів пропонували Ентоні Джошуа за відтермінування бою з Олександром Усиком. Однак британець відмовився, чим викликав шквал обурення у свого земляка Тайсона Ф'юрі. До темиДжошуа має план, – промоутер про відступні для британця за відмову від реваншу з Усиком "Циганський король" назвав Джошуа та його промоутера Едді Хірна найогиднішими бізнесменами в історії, які могли поповнити свій бюджет шаленими грошима, але не захотіли. Промовив вже це Ф'юрі на камеру. Довелося зробити це відео. Едді Хірн та Ентоні Джошуа, схоже, найогидніші бізнесмени в історії. Сьогодні вони втратили 90 мільйонів доларів! Прокляті с*чі діти! Психи!, – сказав Тайсон. Що відомо про реванш Усик – Джошуа Після перемоги Усика британець зажадав реваншу. Джошуа активував таку опцію, яка була прописана у контракті бою. Ф'юрі міг втрутитись у плани Ентоні, який отримав декілька пропозицій з відступними. Все заради того, щоб британець відступився та дозволив відтермінувати реванш із українцем. У такому разі Тайсон спробує вийти у ринг саме проти Усика. Олександр сам не проти спробувати свої сили у боюз Ф'юрі. Джошуа продовжує розкидатись гучними заявами про перемогу у другому протистоянні з Усиком. Легендарний Леннокс Льюїс порекомендував Ентоні не брати відступні та відлупцювати українця у наступній зустрічі.