Раздельным решением рефери в супербитве победил Тайсон Фьюри. Но после перформанса, который устроил Фрэнсис Нганну, отправив "Жадного пуза" в нокдаун, многие считают, что в ринге произошел судейский беспредел.

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У Фьюри могут возникнуть ментальные проблемы

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился своими мыслями по поводу увиденного во время боя в Саудовской Аравии. Он считает, что для Тайсона Фьюри это был проигрышный поединок, который может плохо повлиять на ментальное состояние обладателя титула WBC в преддверии боя за абсолют против Александра Усика.

Существует большая вероятность, что Фьюри ментально поврежден после сражения с Нганну. Потому что он проиграл поединок, который считал, что выигрывает очень легко. А это серьезная ментальная штука. Все думают, что Тайсон проиграл, так что это психологически должно нанести ему вред.



Но он, вероятно, оправдывается, что не воспринял бой серьезно. Приведет несколько причин для этого. В конце должны были поднять руку Нганну. Он выиграл, так считает 99.9 процентов людей,

– сказал Фроч.

Отметим. Из-за неожиданно сложного хода поединка для "Жадного пуза", битва за абсолют против Александра Усика вероятно не состоится 23 декабря, как планировалось сначала.

Команда Усика настаивала именно на этой дате, которая была прописана в контракте и под которую был распланирован тренировочный лагерь украинского боксера. Однако позже Александр Красюк заявил, что бой все же может быть перенесен из-за повреждения Тайсона Фьюри. Британец при этом снял с себя ответственность и сказал, что решения будут принимать организаторы боя, а он на это не влияет.