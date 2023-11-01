Протягом бою "Жадібне пузо" одного разу побував у нокдауні й загалом виглядав дуже непереконливо. Йому віддали перемогу роздільним рішенням суддів – 94:95, 96:93, 95:94.

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Коментатор розкритикував ганебне рішення судді

Цей бій викликав чималий ажіотаж після закінчення, адже ніхто не очікував побачити, що володар титулу WBC не матиме жодної переваги над дебютантом у боксі. При цьому навіть британські вболівальники здебільшого вважають, що камерунського бійця засудили.

Відомий коментатор UFC Джо Роган також не пройшов осторонь цю битву. Він відреагував на результат суддівських записок та розніс рефері Хуана Карлоса Пелайо, який нарахував упевнену перемогу Тайсону Ф'юрі.

Френсіс Нганну відправив у нокдаун Тайсона Ф'юрі в третьому раунді, побив його у восьмому раунді. Більшість людей, включно зі мною, вважали, що він мав перемогти, включно з більшістю боксерів, більшістю боксерських оглядачів.



Нганну програв в одне очко на одній суддівській картці. На іншій суддівській картці він виграв, а ще один суддя, який повинен сісти у в'язницю, виставив рахунок 96:93 на користь Тайсона Ф'юрі, що просто обурливо,

– заявив Роган.

Зазначимо, що після бою Френсіс Нганну також заявив, що це була ганьба для боксу, а рефері варто покарати, а колишній чемпіон світу Карл Фроч вважає, що у британського боксера можуть виникнути ментальні проблеми, адже 99.9 відсотків людей вважають, що переможцем поєдинку був камерунський боєць.

Важливо. Через провальний бій у виконанні Тайсона Ф'юрі зірвалося оголошення офіційної дати битви за абсолютного чемпіона проти Олександра Усика. Очікувалося, що вона відбудеться 23 грудня, проте, за останньою інформацією, усе йде до того, що спортсмени вийдуть у ринг у лютому 2024 року.