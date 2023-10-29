Поєдинок в Ер-Ріяді двох найжорсткіших панчерів світу ледь не завершився сенсацією. Камерунець цілком заслуговував на перемогу, але судді були іншої думки та віддали свої голоси Ф'юрі.

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Нганну дражнив "Жадібне пузо" після нокдауну

Вболівальники боксу ще довго будуть обговорювати третій раунд мегафайту, коли "Циганський король" опинився в нокдауні. Тоді Нганну станцював перед лежачим Ф'юрі. Після поєдинку зірка ММА пояснив свою поведінку.

Це було тому, що коли ми почали, Ф'юрі сказав: "Пішли до школи". Я такий: "О, я думаю, що ти поганий учитель",

– розповів Нганну.

Відео з нокдауном Ф'юрі

Зазначимо, що через несподіваний нокдаун Ф'юрі змінилися плани стосовно бою за абсолют. Через погану форму "Циганського короля" поєдинок не відбудеться 23 грудня. Промоутери британця називають дедлайн – 2 березня 2024 року.

Нагадаємо, що Усик раніше розповідав, що йому для підготовки потрібно майже 4 місяці тренувального табору. Тож тепер доведеться запастися терпінням та чекати омріяний "Бій століття" в наступному році.