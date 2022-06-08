Фьюри не возобновит карьеру ради победителя реванша Усик – Джошуа

"Цыганский король" не собирается возвращаться на ринг. Британский боксер сам развеял слышать о возобновлении карьеры ради поединка против Александра Усика или Энтони Джошуа.

Фьюри: Это новость для меня

Тайсон Фьюри заявил, что только один из новостей узнал, что может восстановить профессиональную карьеру. Боксер заверил, что прекрасно чувствует себя на пенсии и не собирается ее прерывать.

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Я прочитал об этом в новостях, которые должны возобновить карьеру. Это новость для меня. Я остаюсь на пенсии,

– заверил британский боксер.

Ранее глава Top Rank Боб Арум и руководитель промоутерской компании, ведущей дела Фьюри, Тодд Дебеф говорили, что "Цыганский король" вернется на ринг, как только получит солидное предложение о поединке.

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