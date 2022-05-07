Хирн: Я думаю, здесь дело в том, как его мотивировать
Промоутер Энтони Джошуа уверен, что в заявлении Тайсона Фьюри речь не идет о пенсии. Британскому боксеру просто нужно найти новую мотивацию, чтобы снова выйти на ринг.
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"Прежде всего уточним, что Фьюри не убежал на пенсию. Он получит звонок из WBC: "Вы действительно завершили карьеру и оставляете титул?" И он скажет: "Нет", – сказал представитель Энтони.
Эдди Хирн добавил, что такой мотивацией может стать поединок между Энтони Джошуа и Александром Усиком. "Цыганский король" мог бы подраться против победителя реванша за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
По мнению промоутера, Фьюри даже не может быть фаворитом этого противостояния. Хирн верит в то, что его подопечный возьмет реванш в Усик и выйдет на ринг против своего земляка из Великобритании.
Я думаю, здесь дело в том, как его смотивировать. И для этого ему нужен грандиозный поединок, и это будет бой за звание абсолютного чемпиона против победителя реванша Усик – Джошуа. Он точно должен рассмотреть этот вариант, ведь так он сможет закрепить себя в списке лучших боксеров в истории,
– рассказал Хирн.
Боксерский треугольный Фьюри – Усик – Джошуа
- Британский боксер заявлял, что поединок против Диллиана Уайта станет последним в его карьере. Тайсону удалось успешно защитить титул WBC в тяжелом весе. Фьюри нокаутировал соперника в шестом раунде.
- После поединка "Цыганский король" подчеркнул, что никогда не подерется против Усика.
- Тайсон уверен, что победа Усика над Джошуа в реванше поставит "крест" на карьере Энтони.
- Александр ради второго боя против Джошуа специально покинул Украину, где сейчас идет война против России. До этого боксер находился в рядах территориальной обороны Киевской области. Но заверил, что его возвращение на ринг принесет гораздо больше пользы стране, чем патрулирование в терробороне.
- Благодаря реваншу Усик хочет собрать для Украины около одного миллиона долларов.
- Реванш из Джошуа может пройти 23 июля 2022 года. Среди стран для проведения боя рассматривают Саудовскую Аварию и Великобританию.