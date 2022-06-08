Ф'юрі: Це новина для мене
Тайсон Ф'юрі заявив, що лише з новин дізнався, що може відновити професійну кар'єру. Боксер запевнив, що чудово себе почуває на пенсії та не збирається її переривати.
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Я прочитав про це у новинах, що повинен відновити кар'єру. Це новина для мене. Я залишаюсь на пенсії,
– запевнив британський боксер.
Раніше глава Top Rank Боб Арум та керівник промоутерської компанії, яка веде справи Ф'юрі, Тодд Дебеф говорили, що "Циганський король" повернеться на ринг, як тільки отримає солідну пропозицію про двобій.
Ф'юрі не буде битись проти Усика
- Промоутер Едді Хірн теж заявляв про те, що переможець бою Усик – Джошуа поверне на ринг Ф'юрі. Щоб відновити кар'єру Тайсона потрібно змотивувати. "Циганський король" міг би побитись проти тріумфатора реваншу за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.
- Сам "Циганський король" запевняв, що не буде битись проти Усика, хоча раніше хотів провести бій з українцем.
- Про пенсію Ф'юрі оголосив після переможного поєдинку проти Ділліана Уайта. Тайсон нокаутував суперника у шостому раунді та покинув ринг.
- Реванш Усик – Джошуа повинен відбутись у липні 2022 року. Однак за словами промоутера Ентоні, поєдинок може бути перенесений. Сторони ще досі офіційно не оголосили про двобій, тому організаторам реваншу потрібно буде більше часу на розкрутку бою.
- Відомий журналіст Ден Рафаель підтвердив це та анонсував нову дату реваншу. За його інформацією, Усик вийде у ринг проти Джошуа у серпні того ж року.