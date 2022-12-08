Фьюри выбрал спарринг-партнера к бою с Усиком: скандалист будет боксировать с легендой МЮ

Эпатажный боксер Тайсон Фьюри продолжает развлекать болельщиков бокса громкими заявлениями. На этот раз "Цыганский король" потроллил Александра Усика, назвав имя своего первого спарринг-партнера.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри защитил титул в поединке с ветераном Дереком Чисорой. Следующим соперником "Цыганского короля" должен стать украинский чемпион Александр Усик.

По теме Бой за абсолют близко: команда Усика выпустила промо-ролик в поединок с Фьюри – горячее видео

Хотя британский боксер еще не начал тренировочный сбор в преддверии поединка с Усиком, однако уже назвал своего первого спарринг-партнера. Выбор скандалиста оказался очень неожиданным.

Руни – настоящая легенда. Я рос, глядя на него. Надеюсь, в будущем нам удастся поспаринговать. Мне нужен кто-то поменьше, чтобы подготовиться к Усику. Уэйн, если ты слушаешь, набери меня,

– сказал Фьюри.

Конечно, Руни не будет спарринговать с чемпионом WBC. Таким образом "Цыганский король" в очередной раз попытался высмеять габариты Усика.

Когда сойдутся Усик и Фьюри

Официальную дату поединка должны объявить до Нового года. Именно такие термины указал со-промоутер Фьюри Боб Арум.

Ожидается, что Усик и Фьюри могут встретиться в феврале или марте 2023 года.

Вероятным местом проведения называют Саудовскую Аравию, где украинец сражался с Джошуа.

Тайсон Фьюри с детства является болельщиком Манчестер Юнайтед. Британский боксер мечтает провести один из своих поединков на "Олд Траффорд".