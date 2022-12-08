Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри защитил титул в поединке с ветераном Дереком Чисорой. Следующим соперником "Цыганского короля" должен стать украинский чемпион Александр Усик.
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Хотя британский боксер еще не начал тренировочный сбор в преддверии поединка с Усиком, однако уже назвал своего первого спарринг-партнера. Выбор скандалиста оказался очень неожиданным.
Руни – настоящая легенда. Я рос, глядя на него. Надеюсь, в будущем нам удастся поспаринговать. Мне нужен кто-то поменьше, чтобы подготовиться к Усику. Уэйн, если ты слушаешь, набери меня,
– сказал Фьюри.
Конечно, Руни не будет спарринговать с чемпионом WBC. Таким образом "Цыганский король" в очередной раз попытался высмеять габариты Усика.
Когда сойдутся Усик и Фьюри
- Официальную дату поединка должны объявить до Нового года. Именно такие термины указал со-промоутер Фьюри Боб Арум.
- Ожидается, что Усик и Фьюри могут встретиться в феврале или марте 2023 года.
- Вероятным местом проведения называют Саудовскую Аравию, где украинец сражался с Джошуа.