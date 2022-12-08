Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі захистив титул у поєдинку з ветераном Дереком Чісорою. Наступним суперником "Циганського короля" повинен стати український чемпіон Олександр Усик.

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Хоча британський боксер ще не розпочав тренувальний збір напередодні поєдинку з Усиком, проте вже назвав свого першого спаринг-партнера. Вибір скандаліста виявився дуже несподіваним.

Руні – справжня легенда. Я ріс, дивлячись на нього. Сподіваюся, у майбутньому нам вдасться поспарингувати. Мені потрібен хтось поменше, щоб підготуватися до Усика. Вейн, якщо ти слухаєш, набери мене,

– сказав Ф'юрі.

Звичайно, Руні не буде спарингувати із чемпіоном WBC. Таким чином "Циганський король" вчергове спробував висміяти габарити Усика.

Цікаво! Тайсон Ф'юрі з дитинства є вболівальником Манчестер Юнайтед. Британський боксер мріє провести один із своїх поєдинків на "Олд Траффорд".

Коли зійдуться Усик та Ф'юрі