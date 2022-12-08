Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі захистив титул у поєдинку з ветераном Дереком Чісорою. Наступним суперником "Циганського короля" повинен стати український чемпіон Олександр Усик.
До теми Бій за абсолют близько: команда Усика випустила промо-ролик до поєдинку із Ф'юрі – гаряче відео
Хоча британський боксер ще не розпочав тренувальний збір напередодні поєдинку з Усиком, проте вже назвав свого першого спаринг-партнера. Вибір скандаліста виявився дуже несподіваним.
Руні – справжня легенда. Я ріс, дивлячись на нього. Сподіваюся, у майбутньому нам вдасться поспарингувати. Мені потрібен хтось поменше, щоб підготуватися до Усика. Вейн, якщо ти слухаєш, набери мене,
– сказав Ф'юрі.
Звичайно, Руні не буде спарингувати із чемпіоном WBC. Таким чином "Циганський король" вчергове спробував висміяти габарити Усика.
Коли зійдуться Усик та Ф'юрі
- Офіційну дату поєдинку мають оголосити до Нового року. Саме такі терміни вказав співпромоутер Ф'юрі Боб Арум.
- Очікується, що Усик і Ф'юрі можуть зустрітись у лютому чи березні 2023 року.
- Ймовірним місцем проведення називають Саудівську Аравію, де українець вдруге бився із Джошуа.