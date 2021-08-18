Фьюри может отказаться от боя с Уайледром из-за дочери, которая в отделении интенсивной терапии

Третий бой между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером могут во второй раз перенести. Фьюри может отказаться от боя из-за новорожденной дочери.

Джон Фьюри: семья стоит на первом месте

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC, рассказал, что может настаивать на том, чтобы отменить третий бой сына с Уайлдером.

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8 августа у Фьюри родился шестой ребенок. Однако девочку вскоре пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Именно из-за проблем со здоровьем у дочери бой Фьюри может не состояться.

Никто не мог ожидать, что третий бой с Уайлдером будет проходить в такие трудные времена. Семья – это семья, бизнес – это бизнес, но семья стоит на первом месте в этой очереди,

– сказал Джон.

По словам отца Фьюри, боксер не может спокойно готовиться к боям.

"Я отец Тайсона, он сейчас возле своей жены и новорожденной дочери. Если ситуация не изменится и проблемы не исчезнут, то мы отменим бой. Я лично это сделаю", – отметил Фьюри-старший.

Он заявил, что бой с Уайлдером состоится, если с дочерью Тайсона все будет хорошо. Иначе Фьюри не выйдет в ринг.

"Поймите меня правильно, мы хотим сразиться с Уайлдером. Надеюсь, дочь Тайсона вернется домой, все наладится и мы возобновим тренировочный лагерь, но если этого не произойдет, значит, боя не будет. Это всего лишь боксерский поединок, пусть ждут. Меня не волнует, встретится Тайсон с Уайлдером в следующем году или боя вообще не будет", – резюмировал Джон Фьюри.