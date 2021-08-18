Джон Фьюри: семья стоит на первом месте
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC, рассказал, что может настаивать на том, чтобы отменить третий бой сына с Уайлдером.
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- 8 августа у Фьюри родился шестой ребенок. Однако девочку вскоре пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Именно из-за проблем со здоровьем у дочери бой Фьюри может не состояться.
Никто не мог ожидать, что третий бой с Уайлдером будет проходить в такие трудные времена. Семья – это семья, бизнес – это бизнес, но семья стоит на первом месте в этой очереди,
– сказал Джон.
По словам отца Фьюри, боксер не может спокойно готовиться к боям.
"Я отец Тайсона, он сейчас возле своей жены и новорожденной дочери. Если ситуация не изменится и проблемы не исчезнут, то мы отменим бой. Я лично это сделаю", – отметил Фьюри-старший.
Он заявил, что бой с Уайлдером состоится, если с дочерью Тайсона все будет хорошо. Иначе Фьюри не выйдет в ринг.
"Поймите меня правильно, мы хотим сразиться с Уайлдером. Надеюсь, дочь Тайсона вернется домой, все наладится и мы возобновим тренировочный лагерь, но если этого не произойдет, значит, боя не будет. Это всего лишь боксерский поединок, пусть ждут. Меня не волнует, встретится Тайсон с Уайлдером в следующем году или боя вообще не будет", – резюмировал Джон Фьюри.
- Фьюри и Уайлдер провели два поединка. Впервые они встретились в 2018 году, когда титул удерживал Уайлдер. Бой завершился ничьей, но Деонтей сохранил свой титул.
- В феврале 2020 года боксеры провели реванш. Фьюри сумел одержать победу техническим нокаутом и нанес Уайлдеру первое поражение.
- Фьюри отказывался дать реванш Уайлдеру, однако суд заставил Фьюри провести бой с американцем. Поединок должен состояться 9 октября.