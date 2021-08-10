Девочка родилась 8 августа. Тайсон Фьюри и его жена Пэрис назвали дочь Афина.

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И уже 10 августа девочку пришлось перевести в отделение интенсивной терапии. Об этом написал сам Тайсон Фьюри, обратившись с просьбой помолиться за его ребенка. Из-за чего ребенка перевели туда – пока неизвестно.



Дочь Тайсона Фьюри перевели в отделение интенсивной терапии / Скрин

Афина стала шестым ребенком у Тайсона Фьюри и Пэрис. У пары также есть две дочери и трое сыновей.

Стоит отметить, что Фьюри следующий поединок проведет против Деонтея Уайлдера. Это будет третий бой между боксерами. И он будет за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Предварительно бой должен был состояться 24 июля. Однако незадолго до его проведения у Тайсона Фьюри обнаружили коронавирус. Также инфицированными были еще несколько человек из лагеря боксера. Поэтому бой перенесли. Новая дата боя – 9 октября.

Фьюри на профессиональном ринге провел 31 бой, 30 из них выиграв. Единственная ничья – в первом бою с Уайлдером. После этого боксеры и провели второй бой, где Фьюри победил техническим нокаутом и завоевал чемпионский пояс.