Наставник итальянского Сассуоло Роберто Де Дзерби среди кандидатов на тренерское кресло донецкого Шахтера. Де Дзерби может стать преемником Луиша Каштру.

Контракт Луиша Каштру с Шахтером истекает 30 июня 2021 года. Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что Шахтер пока не решил, продлит ли контракт с португальцем.

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"На сегодня у Каштру контракт не продлен. Как оно будет дальше – ни тренер, ни клуб не приняли решение", – рассказал.

Де Дзерби в списке Шахтера

Денисов отметил, что 41-летний Де Дзерби, вероятно, находится в списке претендентов на тренерское кресло Шахтера.

Есть список кандидатов, которые рассматриваются Шахтером и выбрасываются в прессу. Что касается Де Дзерби нужно сказать, что этот тренер где-то, возможно, есть в списках Шахтера,

- отметил Денисов.

Также Денисов встал на защиту итальянского тренера. В частности, он ответил на критику, мол, Де Дзерби не выигрывал в еврокубках.

"Те, кто пишут комментарии, что тренер не выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы и он без еврокубкового опыта – это не является мерилом того, как подбираются тренеры в Шахтере. Те же Фонсека и Каштру приходили в Шахтер без этого опыта. У Фонсеки получилось выдать три триумфальных сезона, у Каштру вышел первый сезон, сейчас идет второй, и он, можно сказать, провальный. Но как будет с Каштру – еще ничего не решено", – резюмировал Денисов.

В дебютном сезоне Луиш Каштру вывел Шахтер в полуфинал Лиги Европы и выиграл чемпионат Украины.

В сезоне-2020/2021 Шахтер уже вылетел из Кубка Украины, покинул Лигу чемпионов после группового этапа, вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.

Также Шахтер проигрывает Динамо 7 очков в чемпионате Украины.

Де Дзерби работал с Палермо, Беневенто, Фоджой и Дарфо Боарио. Под руководством Де Дзерби Сассуоло стал крепким середняком Серии А.