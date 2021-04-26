Румынский специалист, который больше 10 лет тренировал Шахтер, был бы счастлив такому изменению на тренерском мостике "горняков".

К слову Каштру покинет Шахтер и продолжит карьеру в экзотическом чемпионате, – СМИ

Буду ли я беспокоиться, если Де Дзерби придет в Шахтер? Нет, я был бы счастлив. Он принесет новые идеи, я могу только приветствовать это,

– сказал Луческу.

Де Дзерби может возглавить Шахтер: что известно

По неофициальной информации, Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт.

В течение тренерской карьеры Де Дзерби возглавлял Дарфо Боарио, Фоджу, Палермо и Беневенто. Сассуоло специалист тренирует с 2018 года.

В текущем сезоне Сассуоло занимает 8 место в Серии А, сыграв 32 матча по разнице забитых и пропущенных мячей 54-50 и набрав 49 очков.