Сборные России и Финляндии сыграют между собой во втором туре группового этапа. И подходят к этому матчу совсем в разных состояниях.

Россия потерпела разгромное поражение от Бельгии, пропустив трижды. А российские болельщики попали в скандал, получив за это предупреждение от УЕФА.

Финляндия победила Данию. Этот матч отметился тем, что во время игры полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание. У него случился сердечный приступ. Врачи были вынуждены проводить реанимацию прямо на поле. Сейчас игрок находится в больнице. Сама игра закончилась неожиданной победой Финляндии, которая за весь матч нанесла только один удар по воротам соперников.

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Поэтому после первого тура Финляндия занимает второе место, дающее право выйти в плей-офф Евро-2020. Вместе с тем Россия – последняя в квартете и одна из худших команд чемпионата Европы. При этом букмекеры резко обвалили шанс России победить на Евро-2020 – коэффициент теперь составляет 105.

И все же Россия считается фаворитом этого матча (но только перед игрой). По мнению экспертов, у россиян больше шансов на победу – 56%. Еще 17% отдают на победу Финляндии. Ничья – 27%.

В букмекерской компании Favbet ставка на победу Финляндии может принести выигрыш с коэффициентом 5,8. В то же время победа России может увеличить сумму ставки на 1,73. Если же матч закончится вничью – коэффициент 3,6.