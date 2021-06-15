Збірні Росії та Фінляндії зіграють між собою у другому турі групового етапу. І підходять до цього матчу зовсім у різних станах.

Росія зазнала розгромної поразки від Бельгії, пропустивши тричі. А російські вболівальники потрапили в скандал, отримавши за це попередження від УЄФА.

Фінляндія перемогла Данію. Цей матч відзначився тим, що під час гри півзахисник Крістіан Еріксен втратив свідомість. У нього стався серцевий напад. Лікарі були змушені проводити реанімацію прямо на полі. Зараз гравець перебуває в лікарні. Сама гра закінчилася неочікуваною перемогою Фінляндії, яка за весь матч завдала лише один удар по воротах суперників.

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Тож після першого туру Фінляндія посідає друге місце, яке дає право вийти в плей-офф Євро-2020. Натомість Росія – остання у квартеті та одна з найгірших команд чемпіонату Європи. При цьому букмекери різко обвалили шанс Росії перемогти на Євро-2020 – коефіцієнт тепер становить 105.

Та все ж Росія вважається фаворитом цього матчу (але лише перед грою). на думку експертів, у росіян більше шансів на перемогу – 56%. Ще 17% віддають на перемогу Фінляндії. Нічия – 27%.

У букмекерській компанії Favbet ставка на перемогу Фінляндії може принести виграш з коефіцієнтом 5,8. Натомість перемога Росії може збільшити суму ставки на 1,73. Якщо ж матч закінчиться внічию – коефіцієнт 3,6.